Сенаторы от Башкирии заработали в 2020 году почти 14 млн рублей на двоих

Сенаторы от Башкирии Лилия Гумерова и Ирек Ялалов заработали за 2020 год около 14 млн рублей на двоих. Это следует из декларации о доходах, которые они представили.
Так, в документе говорится, что бывший сити-менеджер Ялалов задекларировал доход в размере 7,2 млн рублей. Заработок жены скромнее в разы - 855,7 тысяч рублей. Также у семьи Ялаловых есть квартира, площадь которой составляет 115 кв метра, а также «Тойота Ланд Крузер» и машиноместо. Ирек Ялалов также указал, что в его собственности половина квартиры площадью 59 кв метров.
На супругу оформлен жилой дом площадью 611,4 квадратных метра, участок под ИЖС – 2,4 тысячи квадратных метров и доля квартиры на 146,5 квадратных метра, а также гараж площадью 142,9 квадратных метра, хозстроение – 146,5 квадратных метра, стояночное место и машина «Тойота Ланд Крузер Прадо 120». Все это вместе с квартирой площадью 99,6 квадратных метра находится у Ялалова в пользовании.
Согласно предоставленным данным, Лилия Гумерова заработала 6,6 млн рублей, доход супруга – 2,2 млн рублей. Гумерова также владеет квартирой площадью 70,6 квадратных метра, в пользовании у нее есть две квартиры – 130,2 квадратных метра и 126,7 квадратных метра. На супруга сенатора оформлен автомобиль «Фольксваген Туарег».
Фото: gr-news.ru/wp-content