Сенаторы от Башкирии заработали в 2020 году почти 14 млн рублей на двоих

Сенаторы от Башкирии Лилия Гумерова и Ирек Ялалов заработали за 2020 год около 14 млн рублей на двоих. Это следует из декларации о доходах, которые они представили.

Так, в документе говорится, что бывший сити-менеджер Ялалов задекларировал доход в размере 7,2 млн рублей. Заработок жены скромнее в разы - 855,7 тысяч рублей. Также у семьи Ялаловых есть квартира, площадь которой составляет 115 кв метра, а также «Тойота Ланд Крузер» и машиноместо. Ирек Ялалов также указал, что в его собственности половина квартиры площадью 59 кв метров.