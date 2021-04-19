В Башкирии председателем Госкомитета по предпринимательству назначен Нияз Фазылов

Ранее он занимал пост первого замминистра природопользования и экологии региона. Также работал в бизнесе, в Минэкономразвития республики, Корпорации развития Башкортостана, в Госкомторговли и защиты прав потребителей, а также руководил Государственным комитетом РБ по мониторингу социально-экономического развития.