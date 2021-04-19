Работница Молодежного театра в Уфе упала в шахту лифта

В Молодежном театре Уфы произошел несчастный случай, в результате которого пострадала его работница. Женщина провалилась в шахту лифта, сообщали в пресс-службе Гоструинспекции.

Известно, что инцидент произошел 11 апреля. В этот день 56-летняя реквизитор упала в шахту грузового лифта, который предназначался для перемещения декораций. Прибывшие на место медики диагностировали у женщины тяжелые травмы, она госпитализирована в больницу.