Послание Владимира Путина – 2021: чего ждать россиянам?

Уже послезавтра, 21 апреля, президент страны обратится к Федеральному собранию с традиционным ежегодным посланием. Подготовкой занимаются сотни человек из всех министерств и подразделений администрации главы государства. Однако до последнего момента содержание послания остается большим секретом.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу «Россия», что накануне днем, а порой и ночью перед выступлением президент вносит свои поправки в текст послания, дописывая иногда даже целые страницы, так что результат становится сюрпризом и для тех, кто помогал в подготовке.
Пока же совершенно точно ясно, и официальный Кремль это подтверждал, что существенная часть послания, которое обычно длится полтора часа, будет посвящена постковидному выходу из кризиса и мерам системной поддержки. Вероятно, будут продлены старые или введены новые меры поддержки для семей с детьми, нуждающихся, малого и среднего бизнеса. Также эксперты полагают, что прозвучат новости об изменении пенсионных выплат. Президент непременно затронет тему вакцинации – он сам сделал уже два компонента и призовет последовать его примеру остальных.
Фото: kremlin.ru