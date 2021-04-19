Послание Владимира Путина – 2021: чего ждать россиянам?

Пока же совершенно точно ясно, и официальный Кремль это подтверждал, что существенная часть послания, которое обычно длится полтора часа, будет посвящена постковидному выходу из кризиса и мерам системной поддержки. Вероятно, будут продлены старые или введены новые меры поддержки для семей с детьми, нуждающихся, малого и среднего бизнеса. Также эксперты полагают, что прозвучат новости об изменении пенсионных выплат. Президент непременно затронет тему вакцинации – он сам сделал уже два компонента и призовет последовать его примеру остальных.