В Башкирии более 420 человек скончались от COVID-19

В Башкирии сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка. Количество зараженных в сутки не превышает более 100 человек, сообщает региональный штаб.

Фото №1 - В Башкирии более 420 человек скончались от COVID-19

Так, за минувшие 24 часа 98 жителей Башкирии подтвердили свой диагноз. За все время пандемии было зафиксировано 34 298 случаев инфицирования.

Вместе с тем, по сообщению регионального Минздрава, наблюдается положительная динамика выздоровлений. За сутки был выписан из больниц 141 пациент. Общее число выздоровевших уже достигло 31 009 человек.

На лечении в стационарах находятся 169 человек, 29 пациентов в тяжелом состоянии, семь — на ИВЛ.

Отметим, что количество летальных исходов выросло на три. Всего жертвами COVID-19 стали 421 пациент. 

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