Радий Хабиров поблагодарил доноров антиковидной плазмы

Более 22 тонн антиковидной плазмы было заготовлено в 2020 году. Пандемия показала всему миру, что российская система донорства является зрелой и самодостаточной. В отличие от многих стран мира, резкого снижения числа донаций в нашей стране не произошло. Об этом сегодня в Уфе заявила Вероника Скворцова.
Руководитель Федерального медико-билогического агентства принимает участие в 13-м Всероссийском форуме службы крови. В Башкортостан приехали представители более 80 субъектов Российской Федерации. Уфа не случайно была выбрана местом проведения форума. По показателям работы Республиканская станция переливания крови находится на лидирующих позициях в стране.
Участников всероссийского форума поприветствовал и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил работников службы крови, которые в нелегкий для страны период времени справились с поставленными задачами. Отдельная благодарность – донорам Башкортостана. За то, что в начале пандемии откликнулись на просьбы властей региона о пополнении банка антиковидной плазмы.