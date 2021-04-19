Радий Хабиров поблагодарил доноров антиковидной плазмы

Я вновь хочу сказать всем донорам спасибо. Потому что когда мы принимали такое решение – помните, это год назад практически было – и мы ожидали разные сценарии развития. Но люди отозвались, и у нас всегда есть необходимый запас и для текущего лечения, и стратегический запас есть. Поэтому, я думаю, вот с этой задачей мы справились.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан