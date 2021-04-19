Радий Хабиров поблагодарил доноров антиковидной плазмы

Более 22 тонн антиковидной плазмы было заготовлено в 2020 году. Пандемия показала всему миру, что российская система донорства является зрелой и самодостаточной. В отличие от многих стран мира, резкого снижения числа донаций в нашей стране не произошло. Об этом сегодня в Уфе заявила Вероника Скворцова.

Руководитель Федерального медико-билогического агентства принимает участие в 13-м Всероссийском форуме службы крови. В Башкортостан приехали представители более 80 субъектов Российской Федерации. Уфа не случайно была выбрана местом проведения форума. По показателям работы Республиканская станция переливания крови находится на лидирующих позициях в стране.

Одна из наиболее активных региональных систем службы крови расположена в Республике Башкортостан, и люди, возглавляющие службу крови, являются активом всероссийского движения службы крови.

Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства
Фото №1 - Радий Хабиров поблагодарил доноров антиковидной плазмы

Участников всероссийского форума поприветствовал и Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил работников службы крови, которые в нелегкий для страны период времени справились с поставленными задачами. Отдельная благодарность – донорам Башкортостана. За то, что в начале пандемии откликнулись на просьбы властей региона о пополнении банка антиковидной плазмы.

Я вновь хочу сказать всем донорам спасибо. Потому что когда мы принимали такое решение – помните, это год назад практически было – и мы ожидали разные сценарии развития. Но люди отозвались, и у нас всегда есть необходимый запас и для текущего лечения, и стратегический запас есть. Поэтому, я думаю, вот с этой задачей мы справились.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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