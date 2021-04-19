Курултай Башкирии проведет внеплановое совещание из-за смерти мальчика, растерзанного собаками

Парламентарии Госсобрания Башкирии соберутся на внеплановое совещание. Поводом для встречи стал трагический случай, который произошел в Учалинским районе. Там стая агрессивных бездомных собак растерзали насмерть 4-летнего ребенка.
Депутаты Курултая намерены рассмотреть существующие механизмы регулирования численности бродячих животных, а также усовершенствовать их.
Напомним, шокирующий случай произошел 18 апреля. Мальчик катался на велосипеде, когда на него напали собаки. Животные растерзали мальчика, не оставив от него живого места. Умер ребенок буквально в 50 метрах от дома, пока его мама занималась стиркой.
Добавим, что отловом бездомных животных в районе занимается частная компания – ИП «Гарипов», с которой администрация заключила подрядный договор. Сам муниципалитет комментарии пока не дает, однако прокуроры уже начали проверку и в отношении индивидуального предпринимателя. Ответственным лицам, допустившим жестокую расправу собак над ребенком, может грозить до 5 лет лишения свободы.