Курултай Башкирии проведет внеплановое совещание из-за смерти мальчика, растерзанного собаками

Парламентарии Госсобрания Башкирии соберутся на внеплановое совещание. Поводом для встречи стал трагический случай, который произошел в Учалинским районе. Там стая агрессивных бездомных собак растерзали насмерть 4-летнего ребенка.

Фото №1 - Курултай Башкирии проведет внеплановое совещание из-за смерти мальчика, растерзанного собаками

Депутаты Курултая намерены рассмотреть существующие механизмы регулирования численности бродячих животных, а также усовершенствовать их.

Необходимо разобраться в причинах случившегося и принять меры по предупреждению подобных случаев, а также выработать предложения по совершенствованию механизма регулирования численности безнадзорных животных. ЧП произошло в деревне, поэтому нужно, в частности, определить были ли у собак хозяева или это бродячие животные, кто несет ответственность…

Константин Толкачев, спикер Госсобрания

Напомним, шокирующий случай произошел 18 апреля. Мальчик катался на велосипеде, когда на него напали собаки. Животные растерзали мальчика, не оставив от него живого места. Умер ребенок буквально в 50 метрах от дома, пока его мама занималась стиркой.

Добавим, что отловом бездомных животных в районе занимается частная компания – ИП «Гарипов», с которой администрация заключила подрядный договор. Сам муниципалитет комментарии пока не дает, однако прокуроры уже начали проверку и в отношении индивидуального предпринимателя. Ответственным лицам, допустившим жестокую расправу собак над ребенком, может грозить до 5 лет лишения свободы.

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