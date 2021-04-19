Курултай Башкирии проведет внеплановое совещание из-за смерти мальчика, растерзанного собаками

Необходимо разобраться в причинах случившегося и принять меры по предупреждению подобных случаев, а также выработать предложения по совершенствованию механизма регулирования численности безнадзорных животных. ЧП произошло в деревне, поэтому нужно, в частности, определить были ли у собак хозяева или это бродячие животные, кто несет ответственность…

Константин Толкачев, спикер Госсобрания