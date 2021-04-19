В Башкирии прошел День призывника

На базе 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады в Чишминском районе прошел День призывника. Познакомиться с воинской частью пригласили тех, кому уже совсем скоро придут повестки в армию, а также маленьких юнармейцев.

Этим пятиклассникам в армию пока рановато. Однако они уже принесли патриотическую клятву. Более 30 школьников алкинской школы стали юнармейцами. В торжественной обстановке значки им вручили генерал-майор запаса Игорь Харченко и командиры части. Некоторые из ребят уже мечтают о службе в армии.

А вот призывников ждала большая экскурсия по части. Парк спецтехники здесь внушительный. Каждая единица имеет свое назначение. Но задача инженерных войск не только в обеспечении продвижения армии, оборудовании территории военных действий, разведке и проведении минирования или разминирования местности. Военнослужащие помогают и в ликвидации последствий катастроф и бедствий.

Самым интересным для меня был ангар с новейшей техникой и рассказы о том, как она применяется, для чего. Я бы с радостью сюда пошел служить. Матвей Колесников

Собаки здесь тоже военнослужащие. Восточноевропейские и немецкие овчарки надрессированы распознавать взрывоопасные вещества и мины. Однако это не лишает их дружелюбности. В весеннюю кампанию из республики в ряды вооруженных сил России будет призвано более 5 тысяч человек. И день призывника позволяет многим юношам увидеть своими глазами, как организована военная служба.

У всех людей есть страх перед неизведанным. По рассказам понять тяжело, а здесь все открыто показано – вся инфраструктура воинской части. Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан, полковник