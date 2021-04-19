В Башкирии чаще всего угоняют отечественные автомобили

В Башкирии автомобили марки «ГАЗ» чаще всего становятся мишенями угонщиков машин. Об этом говорится в исследовании страховой компании «Согласие».

Если обычно в других регионах России угонят больше иномарки, то в Башкирии и Красноярском крае есть существенные отличия - злоумышленники падки на отечественный и итальянский автопром.

«В целом выбор угонщиков во всей России практически один и тот же. Отличились Башкирия и Красноярский край, где были угнаны ГАЗ и Fiat, соответственно» пресс-служба компании

Чаще же всего угоняют корейскую машину - Hyundai. За ней идет ее соотечественница - Kia. В пятерку угоняемых машин также вошли Mitsubishi, Toyota и Lexus.