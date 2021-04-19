В Башкирии чаще всего угоняют отечественные автомобили

В Башкирии автомобили марки «ГАЗ» чаще всего становятся мишенями угонщиков машин. Об этом говорится в исследовании  страховой компании «Согласие».

Фото №1 - В Башкирии чаще всего угоняют отечественные автомобили

Если обычно в других регионах России угонят больше иномарки, то в Башкирии и Красноярском крае есть существенные отличия - злоумышленники падки на отечественный и итальянский автопром.

«В целом выбор угонщиков во всей России практически один и тот же. Отличились Башкирия и Красноярский край, где были угнаны ГАЗ и Fiat, соответственно»

пресс-служба компании

Чаще же всего угоняют корейскую машину - Hyundai. За ней идет ее соотечественница - Kia. В пятерку угоняемых машин также вошли Mitsubishi, Toyota и Lexus. 

Больше всего автокраж зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. 

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