ФК «Уфа» обыграл московский «Спартак» на выезде

Футбольный клуб «Уфа» одержал важную победу над московским «Спартаком». В выездной игре подопечные Алексея Стукалова были сильнее с крупным счетом.

В конце первого тайма полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк прострелил в штрафную, а Владислав Камилов замкнул отправил мяч в сетку ворот. Вторая половина началась с гола самого Мрзляка. Хорватский полузащитник оказался в одиночестве в штрафной и расстрелял ворота. В середине второго тайма «Уфа» выдержала натиск соперника благодаря сейвам Беленова. В концовке башкирская команда заработала пенальти. Ударом с 11-метровой Камилов не забил, но был первым на добивании.