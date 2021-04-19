ФК «Уфа» обыграл московский «Спартак» на выезде

Футбольный клуб «Уфа» одержал важную победу над московским «Спартаком». В выездной игре подопечные Алексея Стукалова были сильнее с крупным счетом.
В конце первого тайма полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк прострелил в штрафную, а Владислав Камилов замкнул отправил мяч в сетку ворот. Вторая половина началась с гола самого Мрзляка. Хорватский полузащитник оказался в одиночестве в штрафной и расстрелял ворота. В середине второго тайма «Уфа» выдержала натиск соперника благодаря сейвам Беленова. В концовке башкирская команда заработала пенальти. Ударом с 11-метровой Камилов не забил, но был первым на добивании.
Шестая в истории и самая крупная победа «Уфы» над «Спартаком». Команда покидает зону прямого вылета и поднимается на 14-ю строчку. Под руководством Алексея Стукалова в двух матчах «Уфа» одержала крупные победы. Подробнее о прошедшем матче вы узнаете из программы «Пофутболим», которая выйдет на телеканале БСТ в 18:00.