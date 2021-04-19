Башкирские каратисты успешно выступили на первенстве России

Башкирские спортсмены успешно выступили на первенстве России по всестилевому каратэ. Всероссийский турнир прошел в городе Орел. В нем приняли участие более 2 тысяч каратистов из 55 регионов страны.

Накануне прошло чествование победителей и призеров. Всего башкирские спортсмены завоевали 13 медалей: четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Первенство России стало официальным отборочным этапом на Спартакиаду школьников и чемпионат мира по всетилевому каратэ, которые запланированы на сентябрь и ноябрь 2021 года.

Фото №1 - Башкирские каратисты успешно выступили на первенстве России

Хорошие Результаты, мы считаем, что есть на кого положиться на первенстве мира.

Валерий Махновский, президент Федерации лига стилевого каратэ Республики Башкортостан
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