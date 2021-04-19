В фильме о военной Уфе снялись сотни жителей Башкирии

У нас в фильме многие работают в качестве волонтеров. Потому что суммы гранта не хватает. Если бы этот снимал коммерческий продюсерский центр, то бюджет фильма был бы не менее 10 млн рублей. Наш грант — в 20 раз меньше. Но нам все помогают. Я даже не ожидал, что у нас будет столько помощников и волонтеров, у которых глаза горят, которые стремятся снять профессиональное кино. Это люди-романтики, люди-энтузиасты. Начав работать над этим проектом, я обнаружил, что у нас много таких неравнодушных к нашей истории людей, особенно среди современного поколения. И это действительно круто!

Артем Валиев, автор фильма