В фильме о военной Уфе снялись сотни жителей Башкирии

В столице Башкирии продолжаются съемки фильма "Уфа - город-герой труда". В этой картине будет рассказано о том, как жил город во времена Великой Отечественной войны.
В съемках фильма уже приняли участие представители множества профессий: музейные работники, чиновники, студенты и другие. Руководитель проекта "Уфа - город-герой труда" - журналист Артем Валиев. Производство картины стало возможным благодаря гранту Президента России, который был предоставлен Фондом президентских грантов.
Напомним, что в 2020 году Владимир Путин подписал указ о присвоении Уфе почетного звания «Уфа — город трудовой доблести».
Этот фильм — о том, как Уфа переживала войну в глубоком тылу. Он о людях, жителях республики, которые ковали победу страны в Великой Отечественной войне, работая на десятках эвакуированных на Урал предприятий. Каждый четвертый советский танк был заправлен топливом из Башкирии, и каждый третий боевой истребитель летал на двигателе, изготовленном в Уфе. Всё это достигалось огромным трудом жителей города.
Ковали победу в том числе женщины и дети, потому что большинство мужчин ушло на фронт. В Уфе принимали сотни тысяч раненых и тяжелораненых, организовывали эвакогоспитали. Бойцов оперировали и спешили поставить на ноги с тем, чтобы они вновь вернулись в строй.
По завершении съемок и монтажа кинокартина будет размещена в интернете и будет доступна всем. А в Башкирии показ фильма планируется провести в кинотеатрах не только Уфы, но и других городов и районов республики.
Предполагается, что в сентябре фильм об Уфе военных лет «поедет» в Москву на кинофестиваль военно-патриотического кино им. Ланового, где состоится его федеральная премьера.