В Уфе заработала выставка-продажа «От Абхазии до Камчатки»

С 15 апреля в ТРЦ «Планета» – гастрономический праздник. Фермеры от Абхазии до Камчатки привезут экологически чистые продукты, приготовленные по старинным рецептам. Это аппетитное мясо Кубани, морская рыба и икра с Дальнего Востока, восточные сладости, специи, аджика, ароматный чай разных сортов и многое другое. Там каждый найдет угощение по своему вкусу.