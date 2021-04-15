В Уфе заработала выставка-продажа «От Абхазии до Камчатки»

Вкусные национальные продукты и дары природы, наполненные южным солнцем. В столицу республики вновь приедет ярмарка фермерских деликатесов «От Абхазии до Камчатки».
С 15 апреля в ТРЦ «Планета» – гастрономический праздник. Фермеры от Абхазии до Камчатки привезут экологически чистые продукты, приготовленные по старинным рецептам. Это аппетитное мясо Кубани, морская рыба и икра с Дальнего Востока, восточные сладости, специи, аджика, ароматный чай разных сортов и многое другое. Там каждый найдет угощение по своему вкусу.
Выставка-продажа «От Абхазии до Камчатки» будет работать в ТРЦ «Планета» до 25 апреля. Для постоянных клиентов предусмотрены скидки 10%.