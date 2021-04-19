В Уфе мужчина, попытавшийся убить возлюбленную, получил условный срок

Три года условно получил ревнивец из Уфы, который чуть не убил свою возлюбленную. В новогодние праздники пара повздорила из-за очередного приступа ревности со стороны мужчины и сильно поругалась. Как следствие, женщина оказалась на больничной койке с ранением живота.

Орджоникидзевский суд установил, что пьяный мужчина в день происшествия закатил скандал, в ходе которого зверски избил свою сожительницу. Он нанес ей более семи ударов по голове, а затем схватился за нож и вонзил его в живот потерпевшей. Экстренно прибывшие на место врачи сумели спасти женщине жизнь.