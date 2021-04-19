В Уфе мужчина, попытавшийся убить возлюбленную, получил условный срок

Три года условно получил ревнивец из Уфы, который чуть не убил свою возлюбленную. В новогодние праздники пара повздорила из-за очередного приступа ревности со стороны мужчины и сильно поругалась. Как следствие, женщина оказалась на больничной койке с ранением живота.

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Орджоникидзевский суд установил, что пьяный мужчина в день происшествия закатил скандал, в ходе которого зверски избил свою сожительницу. Он нанес ей более семи ударов по голове, а затем схватился за нож и вонзил его в живот потерпевшей. Экстренно прибывшие на место врачи сумели спасти женщине жизнь.

«При назначении наказания судом были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с применением ст.73 УК РФ («Условное осуждение») условно с испытательным сроком на 2 года.»

пресс-служба суда
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