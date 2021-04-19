Башкирия вошла в топ-25 регионов с высоким уровнем жизни в России

В России составлен список с самыми комфортными регионами для жизни. Башкирия заняла в нем 22 место из 25. Республика обогнала своего соседа - Татарстан, а также Сахалинскую и Рязанскую области.

Фото №1 - Башкирия вошла в топ-25 регионов с высоким уровнем жизни в России

Рейтинг опубликован на основании десятка критериев, а также данных различных ведомств: Росстата, Минфина, ФНС и Росказны. Башкирия сумела набрать по основным показателям 34,2 балла. 

Социально-экономическое положение определяли по следующим показателям: среднемесячная зарплата, отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины, также учитывалось отношение суммы госдолга региона к сумме доходов консолидированного бюджета к размеру поступившего в федеральную казну от региона субъекта. Рейтинг составлен на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Росказны.

пресс-служба Фонда развития гражданского общества

Традиционно лидером по качеству жизни стала столица России - Москва. Также в пятерку лучших вошли Тюменская, Ленинградская, Московская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии