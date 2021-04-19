Башкирия вошла в топ-25 регионов с высоким уровнем жизни в России

В России составлен список с самыми комфортными регионами для жизни. Башкирия заняла в нем 22 место из 25. Республика обогнала своего соседа - Татарстан, а также Сахалинскую и Рязанскую области.
Рейтинг опубликован на основании десятка критериев, а также данных различных ведомств: Росстата, Минфина, ФНС и Росказны. Башкирия сумела набрать по основным показателям 34,2 балла.
Традиционно лидером по качеству жизни стала столица России - Москва. Также в пятерку лучших вошли Тюменская, Ленинградская, Московская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.