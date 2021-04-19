В Башкирии в гаражах обнаружено тело молодой женщины

В Стерлитамаке было обнаружено тело молодой женщины. Ее труп лежал возле гаражей.

Страшную находку обнаружил местный житель, который в этот день арендовал один из гаражей. Он же и вызвал сотрудников полиции.

Изначально следователи не могли установить личность погибшей, однако допрос свидетелей помог выяснить, что умершей является 34-летняя местная жительница. В этот день она ушла гулять по городу и с тех пор не возвращалась.

Оказалось, что в день трагедии она познакомилась с 35-летним мужчиной за рулем «Лады Приоры». Он пригласил девушку в салон выпить с дальнейшим продолжением вечера, однако между ними возникла ссора. Мужчина рассказал, что его новая знакомая оскорбила его и он решил ее проучить, избив ее.

«В ответ на оскорбления мужчина нанес потерпевшей несколько ударов кулаком по лицу, после чего вынес ее из автомобиля, оставил на месте происшествия и скрылся. Впоследствии женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружил прохожий, который арендовал гараж поблизости» пресс-служба СК по РБ