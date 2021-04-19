В Башкирии в гаражах обнаружено тело молодой женщины

В Стерлитамаке было обнаружено тело молодой женщины. Ее труп лежал возле гаражей.
Страшную находку обнаружил местный житель, который в этот день арендовал один из гаражей. Он же и вызвал сотрудников полиции.
Изначально следователи не могли установить личность погибшей, однако допрос свидетелей помог выяснить, что умершей является 34-летняя местная жительница. В этот день она ушла гулять по городу и с тех пор не возвращалась.
Оказалось, что в день трагедии она познакомилась с 35-летним мужчиной за рулем «Лады Приоры». Он пригласил девушку в салон выпить с дальнейшим продолжением вечера, однако между ними возникла ссора. Мужчина рассказал, что его новая знакомая оскорбила его и он решил ее проучить, избив ее.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.