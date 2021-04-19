В Уфе полтора месяца ищут 34-летнего Сергея Дикова

В столице Башкирии продолжают искать пропавшего при загадочных обстоятельствах 34-летнего Сергея Дикова. Местонахождение уфимца остаётся неизвестным с 6 марта.

Приметы Сергея: волосы темно-русого цвета, карие глаза, рост около 166 см, телосложение худощавое. Мужчина был одет в болоньевые штаны серого цвета, коричневую куртку, коричневую обувь и шапку-ушанку.