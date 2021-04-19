В Уфе водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика на самокате

Накануне в башкирской столице водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 8-летнего мальчика на самокате, который внезапно выехал на дорогу из-за припаркованных машин. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГИБДД Уфы.

ДТП произошло во дворе дома №88/1 по улице Адмирала Ушакова. За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не успел среагировать.

Ребенка с различными травмами доставили в больницу. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.