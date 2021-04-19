Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться утепления многоэтажки

Жительница дома № 26 по ул. Гагарина указала, что было 17 градусов. Инцидент сложный, необходимо было обследовать квартиру. После обследования выяснили, что нужно сделать ремонт межпанельных швов. Зимой в холодную погоду смогли сделать только текущий ремонт.

Динислам Гарифуллин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях