Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться утепления многоэтажки

Холод порой царит в квартирах дома №26 по улице Гагарина в Уфе. Причина – в межпанельных швах, говорит старший по дому Сергей Бикбулатов. И если зимой идет задувание, то в квартире термометр может показать всего 17 градусов тепла. Проблема, по словам жильцов, не редкая для панельных домов.

В основном это все квартиры первых этажей и угловые квартиры, где, соответственно, больше межпанельных швов. Там, где разрушены межпанельные швы, где их еще не восстановили либо тот момент, когда их не восстанавливали – там действительно чувствуется, как воздух продувает. Зачастую у жильцов это просто сдерживают обои.

Сергей Бикбулатов, старший по дому №26 по ул. Гагарина

Этой зимой особенно холодно было в одной из квартир на 9-м этаже. Хозяйка решила, что больше не намерена терпеть некомфортную температуру в своем жилище и написала о своей проблеме в комментарии на странице главы республики в соцсетях. Ее обращение не осталось без внимания.

Фото №1 - Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться утепления многоэтажки

Жительница дома № 26 по ул. Гагарина  указала, что было 17 градусов. Инцидент сложный, необходимо было обследовать квартиру. После обследования выяснили, что нужно сделать ремонт межпанельных швов. Зимой в холодную погоду смогли сделать только текущий ремонт.

Динислам Гарифуллин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях

С установлением теплой погоды сотрудники нанятой организации УЖХ «Сипайловский» с помощью альпинистского снаряжения приступили заделке швов по периметру панельной плиты.

9 апреля подрядная организация, которая занимается у нас ремонтом межпанельных швов, прорабатывала. На 9-м этаже все швы промазали. К сожалению, проблема эта – для нас болезненная точка. Потому что в одно время эти дома строились, и, если по техническим характеристикам смотреть, они у нас все панельные. Где-то процентов 85-90.

Ильнур Гильманов, заместитель директора УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района г. Уфы
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А чтобы впредь решить вопрос с межпанельными швами навсегда, жильцы дома №26 после инцидента провели собрание по включению в краткосрочную программу капитального ремонта, а протокол подали в управляющую компанию. Регоператор должен будет включить дом в работу по утеплению фасада. И значит, проблема холода в квартирах уже не будет мучить жильцов.

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