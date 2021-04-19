Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться утепления многоэтажки

Холод порой царит в квартирах дома №26 по
улице Гагарина в Уфе. Причина – в межпанельных швах, говорит старший по дому
Сергей Бикбулатов. И если зимой идет задувание, то в квартире термометр может
показать всего 17 градусов тепла. Проблема, по словам жильцов, не редкая для
панельных домов.
В основном это все квартиры первых этажей и угловые
квартиры, где, соответственно, больше межпанельных швов. Там, где разрушены
межпанельные швы, где их еще не восстановили либо тот момент, когда их не
восстанавливали – там действительно чувствуется, как воздух продувает. Зачастую
у жильцов это просто сдерживают обои.Сергей Бикбулатов, старший по дому №26 по ул. Гагарина
Этой зимой особенно холодно было в одной из
квартир на 9-м этаже. Хозяйка решила, что больше не намерена терпеть
некомфортную температуру в своем жилище и написала о своей проблеме в
комментарии на странице главы республики в соцсетях. Ее обращение не осталось
без внимания.
Жительница дома № 26 по ул. Гагарина указала, что было 17 градусов. Инцидент
сложный, необходимо было обследовать квартиру. После обследования выяснили, что
нужно сделать ремонт межпанельных швов. Зимой в холодную погоду смогли сделать
только текущий ремонт.Динислам Гарифуллин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях
С установлением теплой погоды сотрудники
нанятой организации УЖХ «Сипайловский» с помощью альпинистского снаряжения
приступили заделке швов по периметру панельной плиты.
9 апреля подрядная организация, которая занимается у нас
ремонтом межпанельных швов, прорабатывала. На 9-м этаже все швы промазали. К
сожалению, проблема эта – для нас болезненная точка. Потому что в одно время
эти дома строились, и, если по техническим характеристикам смотреть, они у нас
все панельные. Где-то процентов 85-90.Ильнур Гильманов, заместитель директора УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района г. Уфы
А чтобы впредь решить вопрос с межпанельными
швами навсегда, жильцы дома №26 после инцидента провели собрание по включению в
краткосрочную программу капитального ремонта, а протокол подали в управляющую
компанию. Регоператор должен будет включить дом в работу по утеплению фасада. И
значит, проблема холода в квартирах уже не будет мучить жильцов.