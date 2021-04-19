В Башкирии поезд «Орлан» за неделю преодолел отметку в 1000 пассажиров

Скорый поезд «Орлан» преодолел отметку в 1000 пассажиров. И это всего за неделю. Новый маршрут Уфа – Кумертау становится популярнее с каждым днём. Все потому, что время в пути занимает не больше 4 часов вместо 6, как это было раньше. В этот раз вместе с обычными пассажирами в рамках пресс-тура в путь отправились журналисты и представители Минтранса.

Кто он, пока никто не знает. Это выяснится после того, как поезд тронется и кондукторы начнут проверять билеты. Вместе с ними искать счастливчика будут заместитель министра транспорта региона Айрат Сабиров и Антон Гармаш – директор Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Недолгая интрига – и вот он, счастливчик. Тысячным пассажиром скорого пригородного поезда «Орлан» стала Юля Тучкина – студентка Башкирского медицинского университета. Что может быть еще символичней в период борьбы с короновирусом? Тем более что девушка возвращается домой после успешно сданного экзамена.

Сам поезд начал курсировать чуть больше недели назад. Это первый состав подобного рода в республике. Из Уфы в Кумертау почти за 4 часа. С остановками в Дёме, Стерлитамаке, Салавате и Мелеузе.

Журналисты других информационных изданий тоже не сидят на месте, записывая интервью с пассажирами прямо в вагоне и выбирая самый удачный кадр прямо на ходу.

Наряду с пассажирами, на вопросы журналистов прямо по ходу движения ответили и представители Минтранса и руководитель пассажирской компании.

«Орлан» – это, можно сказать, первая ласточка. Впереди планируется запустить и другие маршруты. Это могут быть Западный (до Приютово) и Восточный экспресс (до Белорецка).

Сейчас проезд из Уфы в Стерлитамак обойдется в 343 рубля. До Кумертау цена билета составит 576 рублей. Впрочем, не для всех. В течение учебного года школьникам и студентам положен льготный проезд – скидка 50%. Кроме того, с 1 апреля по 31 октября пенсионеры, ветераны труда и военной службы – всего 10 категорий льготников – могут рассчитывать на скидку. Всё это, можно сказать, начало одного большого проекта.

А тем временем за окном поезда уже постепенно смеркается, а состав подбирается к Стерлитамаку, и в этот момент организаторы пресс-тура разрешают журналистам почти невозможное – зайти в кабину машиниста.

Современная панель управления с кнопками и рычагами больше напоминает космический корабль. Однако узнать, что больше нам не удалось, разговор с машинистами был не долгий.