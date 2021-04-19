В Уфе начались первые подтопления

Первые подтопления в Уфе в жилом секторе. В Кировском районе из берегов вышла река Белая. Под водой оказались 36 участков микрорайона «Кооперативная поляна», где проживают 110 человек.
По данным МЧС, из затопленной территории эвакуированы два жителя дома по ул. Малой Заречной. Их разместили в пункте временного размещения – санатории-профилактории УГАТУ.
За минувшие сутки подтопило 102 садовых дома. Это территории в районе Козареза. По прогнозу, прохождение пика паводка ожидается в Уфе на этой неделе.