В Башкирии с начала сезона произошло 9 природных пожаров

С начала пожароопасного сезона на территории республики произошло 9 природных пожаров и 261 случай возгорания сухой травы.
На днях в Туймазинском районе сгорели хозпостройки. Погибших нет. В соседнем двухэтажном жилом доме полопались окна. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего.
Также 18 апреля в СНТ «Родник» рядом с Иглино произошел пожар. Из-за сильного ветра огонь перешел на ближайшее жилое строение. Сгорели баня и дом. К счастью, никто не пострадал.
В Баймаке накануне загорелась мусорная свалка. 13 человек и 8 единиц техники устранили возгорание. В МЧС просят соблюдать правила пожарной безопасности в сухую погоду.