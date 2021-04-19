В Башкирии с начала сезона произошло 9 природных пожаров

С начала пожароопасного сезона на территории республики произошло 9 природных пожаров и 261 случай возгорания сухой травы.

На днях в Туймазинском районе сгорели хозпостройки. Погибших нет. В соседнем двухэтажном жилом доме полопались окна. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего.

Также 18 апреля в СНТ «Родник» рядом с Иглино произошел пожар. Из-за сильного ветра огонь перешел на ближайшее жилое строение. Сгорели баня и дом. К счастью, никто не пострадал.