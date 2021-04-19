В правительстве Башкирии обсудили подготовку ко Дню Победы

До 400 тысяч жителей Башкортостана примут участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая. Подготовку к празднованию Дня Победы в Башкортостане обсудили в правительстве республики. Какие поручения глава дал ко Дню Победы и почему хотят изменить облик Советской площади в Уфе?

Медицинская помощь, социальное обслуживание и внимание – такой заботой окружены участники Великой Отечественной войны в течение всего года, а не только в преддверии 9 Мая. Поздравлять с Днем Победы их будут на дому, а по возможности – пригласят на торжества. В республике проживают почти 23 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Для стационарного лечения ветеранов и приравненных к ним лиц в медицинских организациях Башкортостана развернули более тысячи коек в специально организованных палатах. Как подчеркнул глава, День Победы – главный праздник в стране.

Безусловно, ключевая для нас история – это внимание к ветеранам войны. Обязательно надо в преддверии этого дня, в этот день соответственно оказать должное внимание. Решить какие-то вопросы, которые не решены. Ну и в целом просто подчеркиваю – дать им теплоту и внимание. Посмотрите, их с каждым годом становится существенно меньше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Удостоверения «Дети войны» начнут выдавать, предположительно, с 4 мая. Такой документ могут получить более 180 тысяч жителей. Глава Башкортостана отметил, что поступили предложения по изменению Советской площади в Уфе. Это знаковое место в истории региона.

Ко мне обратились четыре академика художеств, среди них и Салават Щербаков, которые сказали, что наши старания по реконструкции Советской площади будут недостаточными, если мы не дополним памятник генералу Шаймуратову архитектурным ансамблем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всемирно известный скульптор, архитектор, академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков пояснил, почему необходимо дополнить эту территорию архитектурным ансамблем: этого требует строгая архитектура площади, строгость которой необходимо соединить с «чувством».

Пик половодья не настал, его ожидают с 30 апреля по 2 мая. Но ситуация под контролем, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он подчеркнул, что смотрит «спокойно», потому что все ответственные «взбодрились и работают». Глава региона также поставил задачу быстро восстанавливать дороги после того, как уйдет большая вода.

Также в правительстве обсудили инвестиционную активность в муниципалитетах. В планах до 2024 года реализовать 287 новых инвестпроектов на общую сумму 145 млрд рублей. Кроме того, к этому времени объём привлечённых инвестиций в Башкортостане должен достичь 650 млрд рублей в год. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо почти вдвое нарастить инвестиции по каждому муниципалитету.

Радий Хабиров также подчеркнул, что Башкортостан постепенно возвращается к докоронавирусному уровню безработицы. По состоянию на начало апреля уровень снизился до 4 процентов. Индекс промпроизводства составил 100 с половиной процентов.