В правительстве Башкирии обсудили подготовку ко Дню Победы

До 400 тысяч жителей Башкортостана примут участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая. Подготовку к празднованию Дня Победы в Башкортостане обсудили в правительстве республики. Какие поручения глава дал ко Дню Победы и почему хотят изменить облик Советской площади в Уфе?
Медицинская помощь, социальное обслуживание и внимание – такой заботой окружены участники Великой Отечественной войны в течение всего года, а не только в преддверии 9 Мая. Поздравлять с Днем Победы их будут на дому, а по возможности – пригласят на торжества. В республике проживают почти 23 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Для стационарного лечения ветеранов и приравненных к ним лиц в медицинских организациях Башкортостана развернули более тысячи коек в специально организованных палатах. Как подчеркнул глава, День Победы – главный праздник в стране.
Удостоверения «Дети войны» начнут выдавать, предположительно, с 4 мая. Такой документ могут получить более 180 тысяч жителей. Глава Башкортостана отметил, что поступили предложения по изменению Советской площади в Уфе. Это знаковое место в истории региона.
Всемирно известный скульптор, архитектор, академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков пояснил, почему необходимо дополнить эту территорию архитектурным ансамблем: этого требует строгая архитектура площади, строгость которой необходимо соединить с «чувством».
Пик половодья не настал, его ожидают с 30 апреля по 2 мая. Но ситуация под контролем, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он подчеркнул, что смотрит «спокойно», потому что все ответственные «взбодрились и работают». Глава региона также поставил задачу быстро восстанавливать дороги после того, как уйдет большая вода.
Также в правительстве обсудили инвестиционную активность в муниципалитетах. В планах до 2024 года реализовать 287 новых инвестпроектов на общую сумму 145 млрд рублей. Кроме того, к этому времени объём привлечённых инвестиций в Башкортостане должен достичь 650 млрд рублей в год. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо почти вдвое нарастить инвестиции по каждому муниципалитету.
Радий Хабиров также подчеркнул, что Башкортостан постепенно возвращается к докоронавирусному уровню безработицы. По состоянию на начало апреля уровень снизился до 4 процентов. Индекс промпроизводства составил 100 с половиной процентов.
На 24 апреля запланирован всероссийский субботник, присоединиться к которому могут и жители республики. Также в этот день будет дан старт экологической акции «Зеленая Башкирия», во время которой будет высажено около 119 тысяч деревьев. Радий Хабиров поручил муниципалитетам взять организацию на себя, предоставить активистам инструменты и создать праздничную атмосферу.