В Башкирии утвержден план создания экотропы на Инзерских зубчатках

Какими будут Инзерские зубчатки? Утверждён план мероприятий по созданию экологической туристской тропы как части Большой Южноуральской тропы. Это произошло сегодня на заседании Правительства Башкортостана, которое провёл премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

По проекту планируется создание трех рекреационных зон: в районе кордона Миселя появится стоянка для туристов, в окрестностях села Тирлянский – информационный стенд и у начала тропы на подъёме к вершине хребта «Инзерские зубчатки» – беседки для отдыха.

Фото №1 - В Башкирии утвержден план создания экотропы на Инзерских зубчатках

Также на заседании утвердили концепцию развития пищевой и перерабатывающей промышленности республики до 2026 года. Объём производства в республике может составить 200 млрд рублей. Согласно документу, в регионе будут делать упор на сильные стороны, например, на наличие собственного сельхозсырья и трудовых ресурсов, а также стимулировать развитие малого бизнеса.

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