Жители Башкирии жалуются, что фермер превратил их деревню в скотомогильник

Рожки да ножки. Жители деревни Кундашлы Балтачевского района жалуются на останки крупнорогатого скота, которые попадаются на каждом шагу. С их слов, хозяин фермы, который занимался разведением сельхозживотных, не довозил туши до скотомогильника, а якобы сбрасывал куда придется.

Совхоз умер, и на его месте появилось настоящее кладбище домашних животных. Останки крупнорогатого скота жители замечают уже не один год по всей деревне, а следы ведут к бывшей ферме, где разводили коров.

С первой половины прошлого века в деревне Кундашлы существовал большой совхоз, в конце нулевых он обанкротился, и бразды правления фермой взяла в свои руки компания «Мотор». В 2020 году частник решил закрыть бизнес из-за нерентабельности, а сельчане, в том числе и бывшие работники фермы, начали жаловаться во все инстанции.

Молчать невозможно, нечем дышать. Вонь стоит, ветер дует – и все на деревню. Владимир Константинук, житель д. Кундашлы

Сам же бизнесмен уверяет: все туши отправлялись в скотомогильник, и к останкам парнокопытных он отношения не имеет. Это якобы осталось еще от прошлых хозяев. К тому же и результаты проверок, с его слов, показали, что нарушений со стороны организации нет.

Здесь было порядка 15 проверок, приезжали все структуры, нарушений не обнаружили. А эти телячьи кости и шкуры – ну, может, животное упало, умерло тут, я за чужими не слежу, у меня свой учет. Рамиль Шайбаков, генеральный директор ООО СПХ «Мотор»

Слова генерального директора сельхозпредприятия подтверждают и в администрации Балтачевского района. С ревизией приезжали эксперты Россельхознадзора, ветнадзора, ветеринарной службы и даже прокуратуры. Местные власти не исключают, что бизнесмена пытаются оговорить.

Это могли и сами местные выбросить и свалить на фермера. Такая провокация. Проверка ничего не выявила. Фларит Хабипов, первый заместитель главы, начальник отдела администрации Балтачевского района