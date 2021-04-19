Жители Башкирии жалуются, что фермер превратил их деревню в скотомогильник

Рожки да ножки. Жители деревни Кундашлы Балтачевского района жалуются на останки крупнорогатого скота, которые попадаются на каждом шагу. С их слов, хозяин фермы, который занимался разведением сельхозживотных, не довозил туши до скотомогильника, а якобы сбрасывал куда придется.
Совхоз умер, и на его месте появилось настоящее кладбище домашних животных. Останки крупнорогатого скота жители замечают уже не один год по всей деревне, а следы ведут к бывшей ферме, где разводили коров.
С первой половины прошлого века в деревне Кундашлы существовал большой совхоз, в конце нулевых он обанкротился, и бразды правления фермой взяла в свои руки компания «Мотор». В 2020 году частник решил закрыть бизнес из-за нерентабельности, а сельчане, в том числе и бывшие работники фермы, начали жаловаться во все инстанции.
Сам же бизнесмен уверяет: все туши отправлялись в скотомогильник, и к останкам парнокопытных он отношения не имеет. Это якобы осталось еще от прошлых хозяев. К тому же и результаты проверок, с его слов, показали, что нарушений со стороны организации нет.
Слова генерального директора сельхозпредприятия подтверждают и в администрации Балтачевского района. С ревизией приезжали эксперты Россельхознадзора, ветнадзора, ветеринарной службы и даже прокуратуры. Местные власти не исключают, что бизнесмена пытаются оговорить.
Тем временем жители деревни Кундашлы продолжают находить в округе кости и внутренности парнокопытных, попадаются даже скелеты с бирками профучета. Убирать территорию ни бизнесмен, ни местные власти пока не торопятся. А это значит, несанкционированный скотомогильник останется здесь как напоминание о некогда крупном совхозе.