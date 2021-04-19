В Башкирии по шести маршрутам начали курсировать поезда здоровья

«Здоровая республика – здоровый регион». В Башкортостане стартовала одноименная акция, в рамках которой по шести маршрутам отправились медицинские поезда. В передвижных центрах – узкие специалисты, которых в сельской местности не хватает. Жители смогут не только попасть к ним на приём, но и сделать прививку от COVID-19 новейшим препаратом «ЭпиВакКорона».
В село Старобазаново Бирского района приехала целая больница на колёсах. Жители ждали медицинский поезд: ехать для обследования в городскую больницу неудобно для многих – в первую очередь для пенсионеров. За один раз пациенты медицинского состава могут пройти флюорографию, УЗИ, проконсультироваться с неврологом, ЛОР-врачом, офтальмологом, сделать ЭКГ, сдать кровь. Врачи утверждают: не стоит пренебрегать даже обычной проверкой давления.
А маршрут этого врачебного поезда лежит через Салаватский район. Жительница села Аркаул Тамара Сулейманова тщательно следит за своим здоровьем. Поэтому и приезда медицинского десанта ждала с нетерпением. В первую очередь решила сделать флюорографию.
Всего в Аркаул в составе медицинского поезда приехали 10 специалистов месягутовской центральной районной больницы и уфимских медучреждений. Примут они не только местных, но и жителей соседних сельских поселений.
Болеть некогда, говорит рыбак со стажем Мухамедьян Зарипов. На здоровье мужчина не жалуется, но провериться на современном оборудовании лишним не будет, считает он.
В соседнем кабинете идёт прием окулиста. В местной больнице такого специалиста нет, поэтому чтобы попасть к врачу, нужно отстоять в очереди. Зрение тут проверяют не на всем известной таблице Ш и Б, а на экране с цифрами.
Медицинский поезд привез в село не только узких специалистов, но и новейшую вакцину «ЭпиВакКорона». Людмила Павлова ждала именно этот препарат, чтобы обезопасить себя от инфекции.
Второй компонент сельчанам введут через 2-3 недели.
Врачебная амбулатория села Аркаул обслуживает полторы тысячи местных жителей. Однако в штате медучреждения нет таких узких специалистов, как маммолог, рентгенолог и окулист. Именно к ним записалось большинство сельчан. Пройти медосмотр и сделать прививку от коронавируса успеют все желающие. Медицинский поезд простоит здесь до пятницы.