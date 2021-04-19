В Башкирии по шести маршрутам начали курсировать поезда здоровья

«Здоровая республика – здоровый регион». В Башкортостане стартовала одноименная акция, в рамках которой по шести маршрутам отправились медицинские поезда. В передвижных центрах – узкие специалисты, которых в сельской местности не хватает. Жители смогут не только попасть к ним на приём, но и сделать прививку от COVID-19 новейшим препаратом «ЭпиВакКорона».

В село Старобазаново Бирского района приехала целая больница на колёсах. Жители ждали медицинский поезд: ехать для обследования в городскую больницу неудобно для многих – в первую очередь для пенсионеров. За один раз пациенты медицинского состава могут пройти флюорографию, УЗИ, проконсультироваться с неврологом, ЛОР-врачом, офтальмологом, сделать ЭКГ, сдать кровь. Врачи утверждают: не стоит пренебрегать даже обычной проверкой давления.

Очень хороший проект, который способствует обеспечению выявления новых заболеваний тех пациентов, которые находятся в отдаленных местах. Рустам Кузин, заместитель главного врача Бирской ЦРБ

А маршрут этого врачебного поезда лежит через Салаватский район. Жительница села Аркаул Тамара Сулейманова тщательно следит за своим здоровьем. Поэтому и приезда медицинского десанта ждала с нетерпением. В первую очередь решила сделать флюорографию.

Хорошо, что приехали, можно сразу много специалистов пройти, я ко многим записалась. Тамара Сулейманова, жительница с. Аркаул

Всего в Аркаул в составе медицинского поезда приехали 10 специалистов месягутовской центральной районной больницы и уфимских медучреждений. Примут они не только местных, но и жителей соседних сельских поселений.

К амбулатории семь деревень относятся. И чтобы жители смогли пройти тут обследование, администрация дала машину, чтобы подвозить людей из дальних сёл. Гульсима Агидуллина, старшая медсестра Аркаульской врачебной амбулатории

Болеть некогда, говорит рыбак со стажем Мухамедьян Зарипов. На здоровье мужчина не жалуется, но провериться на современном оборудовании лишним не будет, считает он.

Я рыбак, болеть времени нет. Проверюсь и на природу поеду. Мухамедьян Зарипов, житель с. Аркаул

С апреля по октябрь ездим, пациенты довольны. 5 районов обслуживаем. Лена Баишева, медсестра функциональной диагностики передвижного медицинского центра

В соседнем кабинете идёт прием окулиста. В местной больнице такого специалиста нет, поэтому чтобы попасть к врачу, нужно отстоять в очереди. Зрение тут проверяют не на всем известной таблице Ш и Б, а на экране с цифрами.

Расстояние 5 метров должно быть. Тут так не получится, поэтому используем такой экран, уменьшая или увеличивая цифры. Лена Асадуллина, врач-офтальмолог ГКБ №10 г. Уфы

Медицинский поезд привез в село не только узких специалистов, но и новейшую вакцину «ЭпиВакКорона». Людмила Павлова ждала именно этот препарат, чтобы обезопасить себя от инфекции.

У меня сын и сноха переболели тяжело. Я вот решила себя обезопасить. Удобно, что медпоезд приехал сюда с вакциной. Людмила Павлова, жительница с. Аркаул

Второй компонент сельчанам введут через 2-3 недели.

Прислали 50 доз «ЭпиВакКорона». Кто сегодня сделает прививку, для них уже есть резерв второго компонента, который сделаем через 2-3 недели. Гульнара Низаева, участковая медсестра врачебной амбулатории с. Аркаул