В Уфе стартовал юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA-2021»

Непредсказуемый результат, разница в счете в 10 шайб и больше, профессиональная арена. В Уфе стартовал 8-й международный юношеский хоккейный турнир «Кубок Шкода» среди ребят до 12 лет. Из-за пандемии в этом году участие в соревнованиях принимают только российские клубы.

За победу поборются восемь коллективов. В дебютной встрече турнира динамовцы из Москвы обыграли сверстников из Новосибирска со счетом 19:2. Представители «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга оказались сильнее «Динамо» из Санкт-Петербурга. 5-1.

Тренер говорил, играйте в пас. Если будете сбиваться по одному, то не получится ничего. А мы играли в пас, поэтому мы их выиграли. Дмитрий Ишков, нападающий команды «Динамо-2009» /Москва/

Уфу выбрали в качестве места проведения соревнований не случайно. В прошлом году юлаевцы стали победителями кубка. Но на этот раз в своем первом матче хозяева турнира потерпели сокрушительное поражение от хоккеистов московского ЦСКА. «Салават Юлаев» пропустил 19 шайб и не забил ни одной. Завтра пройдут вторые матчи группового этапа. Завершится турнир 24 апреля.