В Уфе стартовал юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA-2021»

Непредсказуемый результат, разница в счете в 10 шайб и больше, профессиональная арена. В Уфе стартовал 8-й международный юношеский хоккейный турнир «Кубок Шкода» среди ребят до 12 лет. Из-за пандемии в этом году участие в соревнованиях принимают только российские клубы.

За победу поборются восемь коллективов. В дебютной встрече турнира динамовцы из Москвы обыграли сверстников из Новосибирска со счетом 19:2. Представители «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга оказались сильнее «Динамо» из Санкт-Петербурга. 5-1.

Тренер говорил, играйте в пас. Если будете сбиваться по одному, то не получится ничего. А мы играли в пас, поэтому мы их выиграли.

Дмитрий Ишков, нападающий команды «Динамо-2009» /Москва/
Фото №1 - В Уфе стартовал юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA-2021»

Уфу выбрали в качестве места проведения соревнований не случайно. В прошлом году юлаевцы стали победителями кубка. Но на этот раз в своем первом матче хозяева турнира потерпели сокрушительное поражение от хоккеистов московского ЦСКА. «Салават Юлаев» пропустил 19 шайб и не забил ни одной. Завтра пройдут вторые матчи группового этапа. Завершится турнир 24 апреля.

У нас есть потери. Не приехал талантливый мальчик Артем Кацура. Во второй пятерке плеймейкер пропустил. Такие экспериментальные первые две пятерки. Однако по сегодняшней игре они показали, что играют хорошо.

Михаил Деев, главный тренер «ЦСКА-2009» /Москва/
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