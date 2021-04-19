В Уфе стартовал юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA-2021»

Непредсказуемый результат, разница в счете в 10 шайб и больше, профессиональная арена. В Уфе стартовал 8-й международный юношеский хоккейный турнир «Кубок Шкода» среди ребят до 12 лет. Из-за пандемии в этом году участие в соревнованиях принимают только российские клубы.
За победу поборются восемь коллективов. В дебютной встрече турнира динамовцы из Москвы обыграли сверстников из Новосибирска со счетом 19:2. Представители «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга оказались сильнее «Динамо» из Санкт-Петербурга. 5-1.
Уфу выбрали в качестве места проведения соревнований не случайно. В прошлом году юлаевцы стали победителями кубка. Но на этот раз в своем первом матче хозяева турнира потерпели сокрушительное поражение от хоккеистов московского ЦСКА. «Салават Юлаев» пропустил 19 шайб и не забил ни одной. Завтра пройдут вторые матчи группового этапа. Завершится турнир 24 апреля.