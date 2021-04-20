В Башкирии нашли труп пропавшего без вести 83-летнего пенсионера

Поиски пропавшего без вести 83-летнего жителя Салавата завершились трагедией. Вакиля Мурсалимова искали на протяжении трех месяцев. 16 января пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Родные и близкие Вакиля Мурсалимова не находили себе места. Поисками занимались волонтеры.
Вчера, 19 апреля, волонтеры сообщили плохую новость. К сожалению, пенсионера нашли мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить сотрудникам правооххранительных органов.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего.