В Башкирии нашли труп пропавшего без вести 83-летнего пенсионера

Поиски пропавшего без вести 83-летнего жителя Салавата завершились трагедией. Вакиля Мурсалимова искали на протяжении трех месяцев. 16 января пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Фото №1 - В Башкирии нашли труп пропавшего без вести 83-летнего пенсионера

Родные и близкие Вакиля Мурсалимова не находили себе места. Поисками занимались волонтеры.

Вчера, 19 апреля, волонтеры сообщили плохую новость. К сожалению, пенсионера нашли мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить сотрудникам правооххранительных органов.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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