В Уфе велосипедист угодил под колеса иномарки

Накануне в Уфе водитель автомобиля KIA Rio сбил 40-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Подробности рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

ДТП произошло возле дома №167 по улице Интернациональной. За рулем иномарки находился 25-летний парень.

В результате наезда велосипедист получил различные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.