В Уфе заслуженный учитель рассказала, как перенесла прививку от коронавируса

Более 200 тысяч жителей республики вакцинировались от коронавирусной инфекции. В борьбе от COVID-19 задействованы препараты  Спутник V и уже поступила в республику новейшая российская вакцина «ЭпиВакКорона». Активно прививается и население в возрасте 65+, если врачи не видят медицинских противопоказаний. 

Народный учитель России Лиза Агадуллина получила второй компонент препарата. 79- летнюю женщину вирус обошел стороной, антител в организме нет. Поэтому сомнений в том, чтобы прививаться или нет, у нее не было, тем более что первый укол перенесла без осложнений.

Чуть-чуть поднялась температура, но я на ходу перенесла. Особо не болела. Это нормальная реакция.

Лиза Агадуллина, заслуженный и народный учитель России, заслуженный учитель Республики Башкортостан

Желающих привиться очень много, особенно среди старшего поколения. Привилось около 5 тысяч человек.

Светлана Яхина, участковый врач-терапевт поликлиники № 50 г. Уфы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна