В Уфе заслуженный учитель рассказала, как перенесла прививку от коронавируса

Более 200 тысяч жителей республики вакцинировались от коронавирусной инфекции. В борьбе от COVID-19 задействованы препараты Спутник V и уже поступила в республику новейшая российская вакцина «ЭпиВакКорона». Активно прививается и население в возрасте 65+, если врачи не видят медицинских противопоказаний.

Народный учитель России Лиза Агадуллина получила второй компонент препарата. 79- летнюю женщину вирус обошел стороной, антител в организме нет. Поэтому сомнений в том, чтобы прививаться или нет, у нее не было, тем более что первый укол перенесла без осложнений.