В Башкирии работник предприятия упал с высоты и повредил позвоночник

В Башкирии 45-летний работник предприятия «СМУ-8» во время смены получил травму спины. Врачи оценили последствия как тяжелые для здоровья. По данному факту региональная Гострудинспекция провела проверку и выяснила, что организация нарушила технику безопасности.

Фото №1 - В Башкирии работник предприятия упал с высоты и повредил позвоночник

В день инцидента сварщик находился на территории Ишимбайского МУП «Межрайкоммунводоканал», где он производил демонтаж конструкции, в рамках реконструкции очистных сооружений. 

Специалисты «СМУ-8» проводили на высоте демонтаж железной площадки аэротенка. Электрогазосварщик, стоя на подводящем лотке, занимался газовой резкой ограждений железной площадки, когда она резко сорвалась вниз, зацепив и утянув за собой работника. Пострадавшего увезли на «скорой» в Ишимбайскую ЦРБ, где ему диагностировали травму позвоночника.

«В ходе расследования установлено, что электрогазосварщик использовал страховочную привязь, не отвечающую условиям выполняемой работы, не защищающую от падения с высоты. Кроме того, отсутствовал контроль за выполнением мер безопасности при выполнении работ на высоте. Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и подготовке работников по охране труда, а также неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении работодателя возбуждены административные производства».

пресс-служба Гострудинспекции РБ
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