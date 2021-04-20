В Башкирии работник предприятия упал с высоты и повредил позвоночник

«В ходе расследования установлено, что электрогазосварщик использовал страховочную привязь, не отвечающую условиям выполняемой работы, не защищающую от падения с высоты. Кроме того, отсутствовал контроль за выполнением мер безопасности при выполнении работ на высоте. Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и подготовке работников по охране труда, а также неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении работодателя возбуждены административные производства».

пресс-служба Гострудинспекции РБ