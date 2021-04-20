В Башкирии работник предприятия упал с высоты и повредил позвоночник

В Башкирии 45-летний работник предприятия «СМУ-8» во время смены получил травму спины. Врачи оценили последствия как тяжелые для здоровья. По данному факту региональная Гострудинспекция провела проверку и выяснила, что организация нарушила технику безопасности.
В день инцидента сварщик находился на территории Ишимбайского МУП «Межрайкоммунводоканал», где он производил демонтаж конструкции, в рамках реконструкции очистных сооружений.
Специалисты «СМУ-8» проводили на высоте демонтаж железной площадки аэротенка. Электрогазосварщик, стоя на подводящем лотке, занимался газовой резкой ограждений железной площадки, когда она резко сорвалась вниз, зацепив и утянув за собой работника. Пострадавшего увезли на «скорой» в Ишимбайскую ЦРБ, где ему диагностировали травму позвоночника.