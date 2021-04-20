В Госсобрании Башкирии открылась выставка, посвященная Юрию Гагарину

«Знайте, каким он парнем был». Под таким названием в здании Госсобрания открылась фотовыставка, посвященная Юрию Гагарину. Экспозиция является частью общероссийской выставки в честь первого космонавта и 60-летия пилотируемой космонавтики.

Мероприятие проходит более чем в 30 регионах по инициативе Российского общества дружбы с Кубой. Все экспонаты – фотографии из архива ТАСС. Кроме республиканского парламента, уникальные фото можно также посмотреть в Национальном музее Башкортостана, в Музее истории города Уфы и в Историческом парке «Россия – Моя история».