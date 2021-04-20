Радий Хабиров на посту главы Башкирии заработал более 6 млн рублей

Радий Хабиров за 2020 год заработал 6,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из декларации о доходах, опубликованной на сайте главы Башкирии.

Руководитель республики указал в документе, что в его собственности находится земельный участок, площадь которого 913 квадратных метров, а также дом площадью 82,5 квадратных метра. Хабиров также сообщил, что у него есть гараж, площадь которого 18,9 квадратных метра.

Супруга главы Каринэ Хабирова также отчиталась о своих доходах. Согласно им, за 2020 год она заработала всего 3,9 тысяч рублей. Она также задекларировала две квартиры. Их площадь - 52,4 и 140,8 квадратных метра.

Кроме того, семья пользуется дачей размером в 444,8 квадратных метра и еще одной квартирой площадью 79,9 квадратных метра.