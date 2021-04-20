В Башкирии найдено тело пропавшего без вести 36-летнего мужчины

В Башкирии с начала года велись поиски 36-летнего жителя Стерлитамака Юрия Половкова. Мужчина вышел из дома 13 января и бесследно пропал. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам, полиции и даже гадалкам.

Сегодня волонтеры сообщили трагическую весть: Юрия нашли мертвым. Об обстоятельствах смерти и причинах они не сообщают. Неизвестно, носит ли гибель Юрия криминальный характер, это предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.

Отчаявшиеся родственники обращались даже к эзотерикам, но они сразу давали неутешительные прогнозы. Однако близкие до последнего верили, что мужчина придет домой живым и невредимым.