В Уфе сотрудники УФСИН навестили 98-летнюю коллегу

Самому взрослому сотруднику ГУФСИН 98 лет. Клавдия Смирнова – ветеран Великой Отечественной войны. В исполнительно-уголовной системе проработала 40 лет вместе со своим мужем. Она похоронила супруга 11 лет назад, сейчас живет с сыном, который ухаживает за ней круглые сутки. Периодически бывшие коллеги навещают Клавдию Петровну.
Клавдия Петровна отказывалась появляться перед камерами без своих медалей и орденов. Пиджак со знаками отличия для нее не просто красивая деталь гардероба, а память, дань уважения прошлому и своему погибшему мужу. Его нет рядом уже 11 лет.
В этой книге – часть истории ее семьи. Альбом о работе в исполнительно-уголовной системе. В ГУФСИН они служили вместе с супругом и сыном. Муж был пожарным, именно благодаря нему семья переехала в Уфу. Сама Клавдия Петровна родилась в Ленинграде и пережила блокаду. Еще будучи девочкой она переболела цингой, из-за чего лишилась зубов. Но даже это не помешало будущему мужу по достоинству оценить ее красоту.
Сейчас женщине 98 лет. За ней ухаживает сын. Проводит с ней круглые сутки.
Посетители в военной форме к ней приходят постоянно. Раньше женщина сама очень часто захаживала к в гости к бывшим коллегам. Теперь такой возможности нет – здоровье уже не позволяет. Но без должного внимания Клавдию Петровну ГУФСИН не оставил. Цветы и торт стали поводом наведаться.
Клавдия Петровна не просто проработала, она также стала учителем для следующего поколения работников.