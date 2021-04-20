В Уфе сотрудники УФСИН навестили 98-летнюю коллегу

Самому взрослому сотруднику ГУФСИН 98 лет. Клавдия Смирнова – ветеран Великой Отечественной войны. В исполнительно-уголовной системе проработала 40 лет вместе со своим мужем. Она похоронила супруга 11 лет назад, сейчас живет с сыном, который ухаживает за ней круглые сутки. Периодически бывшие коллеги навещают Клавдию Петровну.

Клавдия Петровна отказывалась появляться перед камерами без своих медалей и орденов. Пиджак со знаками отличия для нее не просто красивая деталь гардероба, а память, дань уважения прошлому и своему погибшему мужу. Его нет рядом уже 11 лет.

В этой книге – часть истории ее семьи. Альбом о работе в исполнительно-уголовной системе. В ГУФСИН они служили вместе с супругом и сыном. Муж был пожарным, именно благодаря нему семья переехала в Уфу. Сама Клавдия Петровна родилась в Ленинграде и пережила блокаду. Еще будучи девочкой она переболела цингой, из-за чего лишилась зубов. Но даже это не помешало будущему мужу по достоинству оценить ее красоту.

Зубов не было, 24 года, а зубов нет. Он меня поцеловал, а зубы вылетели. Клавдия Смирнова, ветеран Великой отечественной войны

Сейчас женщине 98 лет. За ней ухаживает сын. Проводит с ней круглые сутки.

Он мне помогает всего. Я ничего не делаю. Клавдия Смирнова, ветеран Великой отечественной войны

Посетители в военной форме к ней приходят постоянно. Раньше женщина сама очень часто захаживала к в гости к бывшим коллегам. Теперь такой возможности нет – здоровье уже не позволяет. Но без должного внимания Клавдию Петровну ГУФСИН не оставил. Цветы и торт стали поводом наведаться.

Она постоянно проводит воспитательную работу с молодыми, выступает с лекциями, рассказывает про Великую Отечественную войну. Я тоже многое от нее узнал. Дмитрий Кузнецов, заместитель начальника исправительной колонии №3 УФСИН России по Республике Башкортостан