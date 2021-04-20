В Уфе 9 мая праздничный салют прогремит на двух площадях

В День Победы в Уфе прогремят салюты. Красочное зрелище будет устроено на двух столичных площадках. Об этом сообщил замглавы городской администрации Рустем Газизов.
По его словам, 76-летняя годовщина будет праздноваться на площади им. Ленина и на площади перед дворцом Машиностроителей в Черниковке. Но не только салютами будет насыщен этот день, заверил Газизов.
Напомним, на оперативном совещании в Правительстве РБ сообщили, что в Уфе также традиционно пройдет церемония возложения венка и цветов в парке Победы 9 мая, также по проспекту Октября будет организовано торжественное прохождение военнослужащих, куда пригласят 100 ветеранов. Во всех муниципалитетах пройдет акция «Сад памяти» с высадкой деревьев в память о каждом погибшем. Завершающим мероприятием станет Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Священная война» 22 июня.