В Уфе 9 мая праздничный салют прогремит на двух площадях

Напомним, на оперативном совещании в Правительстве РБ сообщили, что в Уфе также традиционно пройдет церемония возложения венка и цветов в парке Победы 9 мая, также по проспекту Октября будет организовано торжественное прохождение военнослужащих, куда пригласят 100 ветеранов. Во всех муниципалитетах пройдет акция «Сад памяти» с высадкой деревьев в память о каждом погибшем. Завершающим мероприятием станет Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Священная война» 22 июня.