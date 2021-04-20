В Башкирии жители трех районов предупредили о подъеме реки Демы

Жителям Альшеевского, Чишминского и Давлекановского районов нужно быть наготове. У спасателей вызывает опасения резкий подъем воды в Деме. По данным Госкомитета по ЧС, за сутки уровень воды в реке вырос на 18 см.

Уже подтоплены четыре придомовые территории в Давлекановском районе. На контроле у спасателей остаются 19 случаев в девяти муниципалитетах, в том числе Уфимском, Чишминском, Белорецком, Иглинском, Архангельском, Кармаскалинском и Бурзянском районах.