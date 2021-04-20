В Башкирии из-за гибели 4-летнего ребенка, загрызенными собаками, задержали главу сельсовета

В Башкирии в минувшие выходные стая бездомных собак загрызла насмерть 4-летнего ребенка из села в Учалинском районе. Мальчик катался на велосипеде, когда псы набросились на него и буквально за считанные минуты истерзали его. 

Фото №1 - В Башкирии из-за гибели 4-летнего ребенка, загрызенными собаками, задержали главу сельсовета

По данному факту Следком Башкирии возбудил уголовное дело и начал проверку местной администрации. Оказалось, что местные часто жаловались на беспризорных собак, которые держали в страхе все село. В рамках расследования был задержан глава Сафаровского сельсовета. Следствие вменяет ему статью «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, глава сельсовета халатно отнесся к своим должностным обязанностям. Обвиняемый, проигнорировав неоднократные обращения жителей села Сафарово с жалобами на наличие на территории указанного села бездомных собак, оставил их без надлежащего рассмотрения и не обратился в установленном законом порядке с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключён договор, ни в саму администрацию района.

прес-служба СК по РБ

В настоящее время глава сельсовета задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями изъята необходимая документация в администрации района и сельсовета, допрашиваются работники и жители села, продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

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