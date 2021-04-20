В Башкирии из-за гибели 4-летнего ребенка, загрызенными собаками, задержали главу сельсовета

По версии следствия, глава сельсовета халатно отнесся к своим должностным обязанностям. Обвиняемый, проигнорировав неоднократные обращения жителей села Сафарово с жалобами на наличие на территории указанного села бездомных собак, оставил их без надлежащего рассмотрения и не обратился в установленном законом порядке с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключён договор, ни в саму администрацию района.

прес-служба СК по РБ