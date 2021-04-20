Сезон фонтанов в Уфе начнется в начале мая

В мэрии рассказали, что график работы фонтанов составлен в зависимости от значимости объектов, их местоположения, времени и интенсивности посещения горожанами и гостями. Включаться фонтаны будут с восьми часов утра до двух часов дня, а выключаться с восьми вечера до двенадцати ночи.