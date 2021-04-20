Сезон фонтанов в Уфе начнется в начале мая

Сезон фонтанов откроется 1 мая. Об этом сообщили в городской мэрии.
Предварительно, работу 23 фонтанов специалисты проверят в середине следующей недели - 28 апреля. Напомним, что в этом году водные сооружения начнут работать раньше - в 2020 году из-за сложной эпидобстановки в Башкирии фонтаны запустили на месяц позже.
В мэрии рассказали, что график работы фонтанов составлен в зависимости от значимости объектов, их местоположения, времени и интенсивности посещения горожанами и гостями. Включаться фонтаны будут с восьми часов утра до двух часов дня, а выключаться с восьми вечера до двенадцати ночи.
Сейчас в Уфе почти закончены все мероприятия по расконсервации фонтанов – демонтирован сборно-щитовой каркас, защищающий чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений в осенне-зимний период.