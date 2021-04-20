В Башкирии размер прожиточного минимума будут рассчитывать по-новому

В Башкирии поменяется процедура расчёта размера прожиточного минимума. Теперь его величина будет основываться на федеральном стандарте, то есть его размер будет рассчитываться из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране с поправкой на территориальный коэффициент, который будет устанавливать правительство.
Ранее прожиточный минимум рассчитывался ежеквартально и основывался на основе потребительской корзины. Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев уточнил, что проект закона предусматривает пятилетний переходный период.
Напомним, величина прожиточного минимума в Башкирии с 1 января 2021 года в расчете на душу населения составляет 10 015 рублей, для трудоспособного населения - 10 641 рубль, пенсионеров - 9 605 рублей, детей - 10 077 рублей.