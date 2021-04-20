В Башкирии размер прожиточного минимума будут рассчитывать по-новому

В Башкирии поменяется процедура расчёта размера прожиточного минимума. Теперь его величина будет основываться на федеральном стандарте, то есть его размер будет рассчитываться из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране с поправкой на территориальный коэффициент, который будет устанавливать правительство.