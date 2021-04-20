Ученый совет БашГУ выступил за создание объединенного университа

Сегодня, 20 апреля, Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Башкирский государственный университет и принял участие в заседании Ученого совета вуза. Он рассказал о перспективах, которые могут открыться перед учебным заведением в связи с объединением с УГАТУ. 

Фото №1 - Ученый совет БашГУ выступил за создание объединенного университа

Радий Хабиров в своем вступительном слове отметил, что сам неразрывно связан с главным гуманитарным вузом Башкирии. 

Не буду скрывать, что пришел к вам с особым чувством. Потому что окончил Башкирский государственный университет, работал здесь долгое время. Всё, связанное с этим периодом жизни, мне очень дорого

Радий Хабиров 

Глава Башкирии пояснил, что инициативу в Москве на федеральном уровне уже поддержал Президент России Владимир Путин. 

Мы понимали, что следующим нашим шагом должно стать участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Мы проанализировали необходимые параметры участия в проекте, провели целый ряд переговоров с Министерством науки и высшего образования России. И пришли к выводу, что ни один из самостоятельно существующих сегодня республиканских вузов не имеет никаких перспектив войти в программу. Единственным решением может стать объединение университетов.

Радий Хабиров

Говоря о перспективах участия объединённого вуза в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», Радий Хабиров отметил, что в неё войдут 100 университетов, каждый из которых ежегодно будет получать базовый грант в размере 100 млн рублей на проекты по социально-экономическому развитию региона. 40 вузов по итогам конкурсных процедур смогут претендовать на специальные гранты до 1 млрд рублей для развития исследовательского, территориального и отраслевого лидерства.

По итогу голосования большинством голосов члены Ученого совета поддержали решение об объединении университетов. 

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