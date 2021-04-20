Ученый совет БашГУ выступил за создание объединенного университа

Сегодня, 20 апреля, Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Башкирский государственный университет и принял участие в заседании Ученого совета вуза. Он рассказал о перспективах, которые могут открыться перед учебным заведением в связи с объединением с УГАТУ.
Радий Хабиров в своем вступительном слове отметил, что сам неразрывно связан с главным гуманитарным вузом Башкирии.
Глава Башкирии пояснил, что инициативу в Москве на федеральном уровне уже поддержал Президент России Владимир Путин.
Говоря о перспективах участия объединённого вуза в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», Радий Хабиров отметил, что в неё войдут 100 университетов, каждый из которых ежегодно будет получать базовый грант в размере 100 млн рублей на проекты по социально-экономическому развитию региона. 40 вузов по итогам конкурсных процедур смогут претендовать на специальные гранты до 1 млрд рублей для развития исследовательского, территориального и отраслевого лидерства.
По итогу голосования большинством голосов члены Ученого совета поддержали решение об объединении университетов.