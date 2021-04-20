Ученый совет БашГУ выступил за создание объединенного университа

Мы понимали, что следующим нашим шагом должно стать участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Мы проанализировали необходимые параметры участия в проекте, провели целый ряд переговоров с Министерством науки и высшего образования России. И пришли к выводу, что ни один из самостоятельно существующих сегодня республиканских вузов не имеет никаких перспектив войти в программу. Единственным решением может стать объединение университетов.

Радий Хабиров