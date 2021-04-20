В Уфе почти тысяче водителей грозят штрафы за парковку на газонах

Любителям парковаться не по правилам грозит до двух тысяч рублей штрафа, должностным лицам придется заплатить до четырех тысяч и до 20 тысяч – юрлицам. Автовладельцы ссылаются на то, что не слышали о таком законе, либо оправдывают себя тем, что если не растет зелень, значит, не газон. Однако отсутствие твердого покрытия – явный признак того, что место не предназначено для парковки. Из-за нерадивых автомобилистов грязь с участков попадает на проезжую часть.