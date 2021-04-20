В Уфе почти тысяче водителей грозят штрафы за парковку на газонах

Около тысячи автовладельцев получили протоколы за парковку на газонах. В Уфе прошел рейд по выявлению нарушителей.

Любителям парковаться не по правилам грозит до двух тысяч рублей штрафа, должностным лицам придется заплатить до четырех тысяч и до 20 тысяч – юрлицам. Автовладельцы ссылаются на то, что не слышали о таком законе, либо оправдывают себя тем, что если не растет зелень, значит, не газон. Однако отсутствие твердого покрытия – явный признак того, что место не предназначено для парковки. Из-за нерадивых автомобилистов грязь с участков попадает на проезжую часть.

Повторные штрафы тоже предусмотрены. Там санкции гораздо больше. Но хочется заметить, что в этом году есть результаты рейдов, пока повторных нарушителей не было.

Ильшат Низамутдинов, начальник отдела профилактики правонарушений Центра общественной безопасности по Ленинскому району г. Уфы
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Уфимская волна