В Башкирии три дня будут выть сирены

В Башкирии с 20 по 22 апреля пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает МЧС по РБ.

Известно, что сирены будут выть по всей Башкирии. Сигналы тревоги будут звучать с 9:30 до 16:00 часов по местному времени по 5 секунд.

Так, в Уфе проверка будет идти все три дня. Сначала сирены завоют в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы 20 апреля, на следующий же день с 10:30 по 16:00 проверка электросирен будет проводиться в Калининском и Орджоникидзевском районах.

22 апреля 2021 года с 10:30 по 16:00 проверка проверят сирены в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы и в остальных муниципальных образованиях Башкирии.

С 20 по 22 апреля 2021 года в ночное время на территории республики также будет проведена техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.