В Башкирии внезапно усилили антиковидный режим

В Башкирии вновь вводятся определенные ограничения в связи с антиковидным режимом. Ограничения теперь вновь коснутся тех, кто прибывает в Башкирию из других стран.
Жители Башкирии, которые прибывают в регион из других стран, в том числе транзитом через другие города, должны будут уходить на обязательную самоизоляцию до того момента, пока у них не будет готов отрицательный анализ ПЦР-теста. Ранее подобная мера уже, но потом ее облегчили до обязательной сдачи ПЦР-теста.
Соответствующие правки в специальный указ внес Глава Башкирии Радий Хабиров. Напомним, ранее в регионе спустя год отменили обязательную самоизоляцию для пожилых людей старше 65 лет, сделав ее рекомендательной. Специалисты отмечают, что существенные послабление антиковидного режима возможны в случае появления у населения коллективного иммунитета. Он, в свою очередь, появится либо после завершения болезни, либо после вакцинации.