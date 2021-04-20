В Башкирии внезапно усилили антиковидный режим

В Башкирии вновь вводятся определенные ограничения в связи с антиковидным режимом. Ограничения теперь вновь коснутся тех, кто прибывает в Башкирию из других стран.

Жители Башкирии, которые прибывают в регион из других стран, в том числе транзитом через другие города, должны будут уходить на обязательную самоизоляцию до того момента, пока у них не будет готов отрицательный анализ ПЦР-теста. Ранее подобная мера уже, но потом ее облегчили до обязательной сдачи ПЦР-теста.