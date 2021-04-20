Власти Уфы сообщили о новой проблеме при реконструкции развязки на Заки Валиди

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы городские власти рассказали о том, что строители, занимающиеся реконструкцией развязки на Заки Вадиди, приступают к новому этапу работ.

По словам исполняющего обязанности начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Константина Паппе, бригады приступили к переустройству ниток водопроводов диаметрами 600 мм и 800 мм. Уже уложено два участка – под проспектом Салавата Юлаева (105 метров) и под проезжей частью улицы Воровского (106 м). На средней опоре закончена работа по бетонированию.

Однако строительная бригада в ходе работ столкнулись с неожиданной проблемой. В зону ремонта попал объект археологического наследия под названием "Городище Уфа III". Неожиданная находка, как отмечают в мэрии, не станет серьезным препятствием.

В ближайшее время специализированная организация приступит к выполнению работ по археологическому наблюдению, после завершения которых появится возможность переустройства газопровода и реконструкции съездов Константин Паппе