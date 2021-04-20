В Башкирии обнаружен притон, в котором работали малолетние проститутки

«В период с 2017 по 2019 годы в занятие проституцией группой были вовлечены более десятка девушек, среди которых были несовершеннолетние, а также лица, не достигшие 14-летнего возраста. Злоумышленниками была создана законспирированная деятельность, со своими правилами поведения и системой «штрафов». Реклама о предоставлении сексуальных услуг размещалась в социальных сетях, а также распространялась в «злачных заведениях» города. Диспетчер, несколько водителей, охрана, арендованные апартаменты – были созданы условия для организации криминального бизнеса»

пресс-служба МВД по РБ