В Башкирии обнаружен притон, в котором работали малолетние проститутки

В Стерлитамаке полицейские обнаружили сеть интим-салонов, в которых работали несовершеннолетние девочки. Подросткам даже не было 14 лет.
В течение двух лет две женщины и их 26-летний сообщник вовлекали в проституцию малолетних детей. По данным следствия, таких девочек было около десяти. Сутенеры создали целую сеть для своих клиентов, подумали над безопасностью, а также ввели правила поведения и даже систему штрафов.
На данный момент все подозреваемые задержаны и им предъявлено обвинение по статьям «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятий проституцией». Жители Стерлитамака теперь ожидают суда, который решит их дальнейшую судьбу.