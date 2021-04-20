В Уфе рассказали, как сэкономить при покупке квартиры

Как можно дешево приобрести жилье? Этому была посвящена конференция, прошедшая в Уфе. На форуме выступили представители компаний-застройщиков, банков и страховых компаний. По данным официальной статистики, за 2020 год рост цен на первичном рынке жилья в Башкирии составил 8,2%.

Средняя стоимость одного квадратного метра достигла почти 70 000 рублей. Среди главных причин роста называют повышенный спрос из-за льготной ипотеки, ограниченное предложение, подорожание стройматериалов и дефицит рабочей силы. Однако, зная законы и свои права, можно сэкономить или получить льготы от государства при покупке квартиры или дома в кредит.

На данный момент есть льготные ставки – 2,7% годовых. Это самая низкая ставка на данный момент. Есть ряд нюансов, от которых мы можем отказаться, либо наоборот докупить какую-то определенную ставку, чтобы переплата по ипотеке была более низкой. Рузиля Мустафина, эксперт по недвижимости