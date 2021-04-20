В Уфе рассказали, как сэкономить при покупке квартиры

Как можно дешево приобрести жилье? Этому была посвящена конференция, прошедшая в Уфе. На форуме выступили представители компаний-застройщиков, банков и страховых компаний. По данным официальной статистики, за 2020 год рост цен на первичном рынке жилья в Башкирии составил 8,2%.
Средняя стоимость одного квадратного метра достигла почти 70 000 рублей. Среди главных причин роста называют повышенный спрос из-за льготной ипотеки, ограниченное предложение, подорожание стройматериалов и дефицит рабочей силы. Однако, зная законы и свои права, можно сэкономить или получить льготы от государства при покупке квартиры или дома в кредит.
Сейчас частный дом в районе можно купить в ипотеку под 2,7% годовых. Минимальная ставка в городе составляет 5,2%. Эксперты ожидают, что крупные банки дополнительно продолжат снижать ставки по своим ипотечным программам. Также с высокой степенью вероятности станут появляться скидки и акции от застройщиков. Таким образом, рост цен на жилье будет сохраняться.