У жителя Уфы вымогали деньги, угрожая разбить игровую приставку

Житель Уфы Радмир Рахимов сдал на ремонт свою игровую приставку в сервисный центр. Стоимость ее починки изначально составляла 900 рублей. Позже мастера потребовали дать им еще 7 тысяч под угрозой порчи техники. Консоль в итоге не починили.
После звонка в сервисный центр Радмиру Рахимову назвали сумму починки – 900 рублей. Мужчине даже предложили бесплатную услугу курьера. Игровую приставку забрали и сказали, что привезут сразу после ремонта. В тот же день они сообщили мужчине, что при починке аппарата нашли еще два дефекта, устранить которые стоит семь тысяч рублей.
Мужчина попытался вернуть игровую консоль. Однако сотрудники центра ему сказали, что приставку уже отремонтировали и якобы угрожали сломать ее, если уфимец не принесет деньги. Радмир направился в офис центра, где ему отказали в выдаче консоли. Обратившись в полицию, мужчина узнал, что случай с ним не единичный.
Вместе с адвокатом Радмир направился в сервисный центр во второй раз. Однако работники стали отрицать свою причастность к случившемуся.
Приставку Радмиру все-таки отдали. Однако уже дома мужчина выяснил, что консоль в нерабочем состоянии.
Просмотреть отзывы об организации на сторонних сайтах зачастую достаточно для того, чтоб узнать достоверную информацию об организации. А также перед тем, как соглашаться на услугу, лучше зафиксировать с сервисным центром ее точную стоимость. Это поможет лишний раз не учиться на своих ошибках.