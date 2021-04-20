У жителя Уфы вымогали деньги, угрожая разбить игровую приставку

Житель Уфы Радмир Рахимов сдал на ремонт свою игровую приставку в сервисный центр. Стоимость ее починки изначально составляла 900 рублей. Позже мастера потребовали дать им еще 7 тысяч под угрозой порчи техники. Консоль в итоге не починили.

После звонка в сервисный центр Радмиру Рахимову назвали сумму починки – 900 рублей. Мужчине даже предложили бесплатную услугу курьера. Игровую приставку забрали и сказали, что привезут сразу после ремонта. В тот же день они сообщили мужчине, что при починке аппарата нашли еще два дефекта, устранить которые стоит семь тысяч рублей.

Удивился. Я сказал, что в данный момент не обладаю такими деньгами, он меня успокоил, сказал, что я могу накопить и потом отдать, и что они дают гарантию семь лет. Я сначала согласился, а потом что-то щелкнуло, я посмотрел про них информацию в интернете и понял, что это мошенники. Радмир Рахимов

Мужчина попытался вернуть игровую консоль. Однако сотрудники центра ему сказали, что приставку уже отремонтировали и якобы угрожали сломать ее, если уфимец не принесет деньги. Радмир направился в офис центра, где ему отказали в выдаче консоли. Обратившись в полицию, мужчина узнал, что случай с ним не единичный.

Я когда обратился в участок, мне сказали, мол, вот еще пять человек тоже по этой же проблеме, по этому же сервису подавали заявления. Радмир Рахимов

Вместе с адвокатом Радмир направился в сервисный центр во второй раз. Однако работники стали отрицать свою причастность к случившемуся.

Закон был о защите прав потребителей. Поскольку при сдаче товара должен был быть составлен документ. В случае, если в товаре обнаружены недостатки, которые не были ранее, то мы будем делать экспертизу и обращаться в суд. Игорь Мурзин, юрист

Приставку Радмиру все-таки отдали. Однако уже дома мужчина выяснил, что консоль в нерабочем состоянии.

Не работает приставка, дисковод. Я сейчас напишу претензию, обращусь в органы. Будем добиваться либо ремонта, либо компенсации. Радмир Рахимов