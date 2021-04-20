В Башкирию вернется тепло и придут дожди

В Башкирии на днях станет теплее. После апрельской жары в республике наступили ночные морозы.
Синоптики регионального метеоцентра сообщили, что холод вскоре уйдет за Урал, а значит, температурные показатели вернутся в норму, где-то они даже будут ее превышать.
Так, в ночное время ожидается повышение температуры воздуха до +1,+6, в дневные часы – до +9,+14.
Многие жители Башкирии ждут и дожди, которые позволят избавиться от пыли и заставят цвести деревья. По прогнозам метеорологов, уже в ближайшие дни во многих районах республики пройдут осадки.