В Башкирию вернется тепло и придут дожди

В Башкирии на днях станет теплее. После апрельской жары в республике наступили ночные морозы.

Синоптики регионального метеоцентра сообщили, что холод вскоре уйдет за Урал, а значит, температурные показатели вернутся в норму, где-то они даже будут ее превышать.

Так, в ночное время ожидается повышение температуры воздуха до +1,+6, в дневные часы – до +9,+14.