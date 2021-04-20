В Уфе муж вонзил нож жене в живот и лег спать

В Уфе накануне разыгралась кровавая семейная драма. Пенсионер напал с ножом на свою 46-летнюю жену. Сейчас потерпевшая находится в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в одной из столичных квартир. Пара пригласила своего знакомого на застолье, во время которого они выпивали. Через какое-то время гость удалился на сон, а женщина намекнула своему 70-летнему мужу, что пора прекращать пить и нужно сворачивать застолье. Однако у уфимца были иные планы.
Подозреваемый скрываться от следствия не стал и сознался в содеянном. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.